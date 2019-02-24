الان تتابع طقس اليوم: هطول امطار رعدية في عسير ونجران وجازان والباحة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – تكونًا للسحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير ونجران وجازان والباحة والطائف في حين تبقى السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على غرب وشمال غرب المملكة.
كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على سواحل الخليج العربي.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.
وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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