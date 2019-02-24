زيارة الأمير محمد بن سلمان تتصدر اهتمامات الصحف الصينية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ركزت الصحف والمطبوعات الصينية الكبرى على الزيارة التاريخية لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان للصين، والتي أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات والصفقات المشتركة في شتى المجالات، وعززت التعاون المشترك بين البلدين.
وخطفت الزيارة الأضواء في الصفحات الأولى للصحف والمواقع الصينية الواسعة الانتشار، والتي أشارت إلى المزايا الاقتصادية والنتائج المهمة للزيارة.
موقع Channel News Asia
قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتدعيم صفقة بقيمة 10 ملياراتدولار أمريكي لمجمع التكرير والبتروكيماوياتفي الصين يوم الجمعة 22 فبراير، حيث التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي حث عى بذل جهود مشتركة لمكافحة التطرف والإرهاب.
صحيفة The Wall Street Journal
ركزت على الصفقات الصينية السعودية في مجال الطاقة.
موقع Global Times
اهتم الموقع بمقابلة ولي العهد ورئيس الصين وما تم خلال المقابلة من اتفاقيات وجهود مشتركة.
صحيفة Straits Times
ركزت على اللقاء بين الأمير محمد بن سلمان ورئيس الصين وصفقة المصفاة الصينية بقيمة 10 مليارات دولار
صحيفة South China Morning Post
أشارت إلى الصفقات بين الصين والسعودية بقيمة 28 مليار دولار، والاتفاقيات التي تتضمن خططا لمشروع مشترك بين أرامكو ونورينكو للتكرير ومجمع البتروكيماويات.
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