السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد



الرياض 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - تكونًا للسحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير، نجران، جازان، الباحة والطائف، في حين تبقى السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على غرب وشمال غرب المملكة.

كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على سواحل الخليج العربي.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

// انتهى //

06:06ت م

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الرياض 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - تكونًا للسحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير، نجران، جازان، الباحة والطائف، في حين تبقى السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على غرب وشمال غرب المملكة.كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على سواحل الخليج العربي.وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.// انتهى //06:06ت م0002

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