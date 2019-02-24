السعودية اليوم / وزير الداخلية السنغالي: مستعدون لتنظيم الانتخابات الرئاسية



دكار 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واس

أكد وزير الداخلية السنغالي علي انغوم استعداد الحكومة السنغالية الكامل لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة غدًا الأحد، والتي يتنافس فيها خمسة مرشحين على أصوات الناخبين البالغ عددهم أكثر من 6 ملايين.

وقال انغوم - خلال زيارة ميدانية بمدينة أمبور غرب السنغال، اختتم بها جولة في مختلف محافظات السنغال - إن السلطات وضعت جميع المستلزمات الانتخابية في المراكز الانتخابية، كما نشرت ما يكفي من قوات الأمن والجيش لإنجاح العملية الانتخابية.

// انتهى //

05:25ت م

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دكار 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسأكد وزير الداخلية السنغالي علي انغوم استعداد الحكومة السنغالية الكامل لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة غدًا الأحد، والتي يتنافس فيها خمسة مرشحين على أصوات الناخبين البالغ عددهم أكثر من 6 ملايين.وقال انغوم - خلال زيارة ميدانية بمدينة أمبور غرب السنغال، اختتم بها جولة في مختلف محافظات السنغال - إن السلطات وضعت جميع المستلزمات الانتخابية في المراكز الانتخابية، كما نشرت ما يكفي من قوات الأمن والجيش لإنجاح العملية الانتخابية.// انتهى //05:25ت م0187

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