شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الدولة الصيني: اللجنة المشتركة منصة شاملة لتعزيز التعاون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ترجمة: حسن باسويد (جدة)

أشاد نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هان تشنغ، بالتنمية المتسارعة للعلاقات الثنائية بين المملكة والصين في السنوات الأخيرة.

وقال خلال حديثة لصحيفة «زينهوا» الصينية، إن الصين والسعودية حافظت على اتصالات وثيقة وتنسيق منذ الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين الصين والمملكة.

واعتبر هان اللجنة منصة شاملة وذات مستوى مؤسساتي بين الحكومتين اللتين لعبت دورا تنسيقيا مهما، مضيفا أن البناء المؤسسي قد تحسن وأن الإنجازات الوفيرة نتجت عن التعاون المتقدم في مختلف المجالات منذ الاجتماع الأخير.

واقترح تشنغ تعميق الثقة السياسية المتبادلة بين الصين والمملكة، ودعم المصالح الجوهرية لكل منهما، وتعزيز الاتصال والتنسيق في الشؤون متعددة الأطراف.

وبين أنه يتعين على البلدين تعزيز التعاون بين مبادرة الحزام والطريق ورؤية المملكة 2030، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة وبناء البنية التحتية والتمويل والتكنولوجيا المتقدمة.

ودعا نائب رئيس مجلس الدولة الصيني البلدين لدفع التعاون في مجال محاربة الإرهاب وإنفاذ القانون والتعاون الأمني، وفي الوقت نفسه تعزيز تبادل الخبرات حول مكافحة التطرف.

وقال إن الصين ترحب بالمزيد من المؤسسات الثقافية من المملكة للمشاركة في آلية التعاون الثقافي الدولي تحت مبادرة الحزام والطريق.