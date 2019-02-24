شكرا لقرائتكم خبر عن الملحق السعودي في بكين لـ«الخليج 365»: 61 مليار دولار.. التبادل التجاري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - جمال الدوبحي (كوالالمبور) أكد الملحق التجاري السعودي في الصين الدكتور محمد العطيش لـ«الخليج 365» أن المملكة أكبر شريك تجاري للصين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعدما تخطى حجم التبادل التجاري الآن حاجز الـ61 مليار دولار بين البلدين.وبين أهمية العلاقات التجارية التي تجمع بين البلدين، لافتا إلى أن زيارة ولي العهد للصين تعزز العلاقات الاقتصادية وتحقق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن رؤية 2030 تلعب دوراً بارزاً في جعل أكد الملحق التجاري السعودي في الصين الدكتور محمد العطيش لـ«الخليج 365» أن المملكة أكبر شريك تجاري للصين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعدما تخطى حجم التبادل التجاري الآن حاجز الـ61 مليار دولار بين البلدين.وبين أهمية العلاقات التجارية التي تجمع بين البلدين، لافتا إلى أن زيارة ولي العهد للصين تعزز العلاقات الاقتصادية وتحقق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن رؤية 2030 تلعب دوراً بارزاً في جعل السعودية نموذجاً تنموياً ناجحاً، وفي التوسع في مجالات الشراكة الإستراتيجية، وتوثيق الروابط الاقتصادية وتنمية الصادرات السعودية إلى الأسواق الصينية. ونوه العطيش بأهمية المنتدى السعودي الصيني للاستثمار الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية تزامنا مع زيارة ولي العهد. وتطرق العطيش إلى دور الملحقية التجارية في بكين، بإقامة قنوات تواصل واتصال مع المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال المعنيين بالصين حول الفرص التجارية والاستثمارية.



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