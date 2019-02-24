رابط قياس القدرات 1440| ترقب ظهور نتائج اختبارات قدرات الطلاب”الفترة الثانية”

يقوم المركز الوطني للقياس والتقويم بالمملكة بالإعلان عن نتائج قدرات الطلاب، للالتحاق بالجامعات السعودية، للدفعة الثانية، عبر موقعه الرسمي، حيث تقدم العديد من الطلاب إلة الموقع وقاموا بتسجيل بياناتهم والكليات الراغبين في الالتحاق بها، وينتظروا الإعلان عن نتائج الدفعة الثانية، وتحديد الموعد والمكان لأداء الاختبارات للالتحاق بالكليات التي تتطلب بعض القدرات الخاصة. رابط قياس القدرات 1440

رابط قياس القدرات 1440

يترقب الطلاب الإعلان عن نتائج اختبارات القدرات التي قاموا بها، والتس سيتم الإعلان عنها عبر رابط قياس القدرات، من خلال المركز الوطني للقياس، وذلك لاختبارات المرحلة الثانية.

الاستعلام عن نتائج قياس

قم بالدخول على رابط موقع قياس ادخل على ملفك الشخصي. اختار النتائج. قم بتحديد نوع الاختبار. اضغط بحث.

تم تغيير طريقة الاستعلام عن نتائج قياس قدرات الطلاب، وذلك في رمضان السابق، والتي كانت تتطلب من الطالب إدخال رقم هويته، والذي كان من أثر ذلك فقدان بعض خصوصية نتائج الطلاب، لذلك تم التعديل وجعل الاستعلام عن النتائج من خلال الملف الشخصي للطالب.

تم إلغاء الاستعلام عن نتائج قياس بالهوية، تم إلغاء صفحة الاستعلام السابقة، وذلك للحفاظ على الخصوصية، كما تم إتاحة الاستعلام عن نتائج قياس من خلال تلقي رسالة على الهاتف النقال، كما يمكنك الاتصال على الرقم الموحد 920033555.