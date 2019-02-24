“تابع”رابط قياس 1440| ترقب نتائج قياس قدرات الجامعيين”بدون رقم هوية” عبر...

الآن يتم الإعلان عن نتائج التحصيلي للطلاب السعوديين، أولئك المتقدمين للاختبارات للقدرات والتحصيلي، وذلك بعد التقدم لأداء امتحانات،القياس، ويعرض عليكم موقعنا رابط الاستعلام عن نتائج قياس وأيضا طريقة التقدم بالاستعلام عن النتيجة، من خلال رابط المركز الوطني للقياس والتقويم.

وقد صدر القرار السامي بإطلاق المركز الوطني للقياس والتقويم في 19 جماد أول 1421 هجريا، وتم في 30 رجب 1437 هجريا صدور المرسوم الذي يقضي بتعديل اسم الهيئة إلى هيئة التقويم والتعليم، والذي يقوم بتقويم التعليم العام وكذلك التعليم العالي وقياس كفايات المعلمين.

رابط الاستعلام عن نتائج قياس 1440

رابط الاستعلام عن نتائج قياس 1440

هو الرابط الرسمي لدي المملكة، رابط الاستعلام عن نتائج قياس 1440، والذي يتبع المركز الوطني للقياس والتقويم، والذي من خلاله يتم الاستعلام عن نتيجة اختبارات الطلاب وكفايات المعلمين، والتي تهدف لتقييم أداء الطالب والمعلم على حد سواء، وتقييم مستواهم، وذلك من الشروط الأساسية لعمل وتشغيل المعلمين في المملكة.

أهداف المركز الوطني للقياس والتقييم

إعداد مقاييس علمية ومهنية يتم فيها توفير العدالة والكفاية، ونشرها على شكل تقارير سنوية. تحقيق الريادة العالمية لصياغة الاختبارات وكافة المقاييس التربوية. وضع هيكل تنظيمي لتوضيح تسلسل صناعة القرار وانتقاله من أعلى هرم الإدارة إلى بقيّة الإدارات.

موعد الاستعلام عن نتائج قياس

قام المركز الوطني للقياس والتقييم بتحديد موعد الاستعلام، أو الإعلان، عن نتائج الاختبارات، والتي قام بها العديد من المعلمين الراغبين بالالتحاق بوظيفة معلم الحكومية على مستوى المملكة، ونتائج تحصيلي الطلاب واختبارات القدرات والتي ظهرت على موقع استعلام نتائج قياس.

طريقة الاستعلام عن نتائج قياس

قم بالدخول على رابط الاستعلام عن نتائج قياس. الدخول على صفحة الاختبارات واختيار نوع الاختبار. اختار نوع الاختبارات”مواهب وتحصيلي الطلاب”. قم بإدخال رقم الهوية فقط، ثم اضغط بحث.

وظائف المركز الوطني للقياس والتقييم

تسجيل اختبارات والقدرات العامة، قياس، الالتحاق بالجامعات في المملكة. الاستعلام عن نتائج الاختبارات. التدريب على الاختبارات طبقا للمعايير المطلوبة من الطالب.

ويأتي نظام”قياس” في إطار خطط المملكة في إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية، وذلك بهدف الريادة في نظام التقييم وقياس قدرات الطلاب قبيل الالتحاق بالجامعات بالمملكة، وكذلك تحسين أداء المعلم السعودي للنهوض بشكل أفضل بالعملية التعليمية.

تحديث: كان الاستعلام فيما مضي باستخدام رقم الهوية، وضمانا لخصوصية المتقدمين، يتم الاستعلام عن نتائج قدرات الطلاب، تحصيلي، وقدرات الجامعيين، من خلال الدخول على صفحة المعلومات الشخصية.