سور الوطن المنيع.. منسوبو القوات المسلحة في قلب اهتمام القيادة

«سور الوطن المنيع».. هكذا وُصف منسوبو القوات المسلحة، فهم المدافعون عن الأرض والعرض، وهم الحامون للحدود من المعتدين، وبجهدهم يردّ الله كيد الكائدين، لذا ليس غريبًا أن تهتم القيادة بتلمُّس احتياجاتهم، وجعلهم في المراتب الأولى من اهتماماتها.

وتمثلت تلك الرعاية الكريمة في الأمر الملكي الذي صدر مساء السبت، ونصَّ على منح راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.

ولم تتوقف الرعاية لمنسوبي القوات المسلحة على الأمر الملكي الأخير، بل سبقها تقديم الكثير من المميزات، خاصةً في مجال الإسكان؛ حيث أتاحت إدارة مشروع بوابة الشرق، في أبريل 2018م ضمن شراكتها مع وزارة الإسكان، خدمةَ الحجز عن بُعد، للوحدات السكنية على الموقع الإلكتروني للمشروع، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات الشراء وتثبيت الحجز واستكمال الإجراءات مع البنوك والمؤسسات التمويلية؛ من خلال موقع بوابة الشرق الإلكتروني؛ وذلك تقديرًا وعرفانًا لأبطال الحد الجنوبي من منسوبي القوات المسلحة بمختلف قطاعاتهم، المستفيدين من برنامج الدعم السكني في وزارة الإسكان.

كما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في 10 يوليو 2018م أمرًا يقضي بالعفو عن جميع العسكريين المشاركين في عملية إعادة الأمل، من العقوبات العسكرية والمسلكية الصادرة بحقهم، وفقًا لعدد من القواعد والضوابط.

وجاء الأمر الملكي، تقديرًا من خادم الحرمين الشريفين «لما قدمه ويقدمه أبناؤه منسوبو جميع القوات العسكرية المشاركون في عملية إعادة الأمل من بطولات وتضحيات ورغبته في الاعتناء بما يدخل البهجة والسرور على قلوبهم وقلوب أسرهم، وبناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ حيث أصدر أمره برقم 54652 وتاريخ 26/ 10/ 1439هـ الذي يقضي العفو عن جميع العسكريين المشاركين في عملية إعادة الأمل من العقوبات العسكرية والمسلكية الصادرة بحقهم، وفقًا لعددٍ من القواعد والضوابط».

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، أنه تمّ اتخاذ هذه الخطوة؛ تقديرًا لجهود أبطالنا البواسل المرابطين المستفيدين من برنامج الدعم السكني في حماية الوطن، بالإضافة إلى التيسير عليهم ومساندتهم؛ لتحقيق رغبتهم في امتلاك منزل دون عناء القدوم إلى معرض الحجز في مدينة الرياض.

ويتضمن مشروع بوابة الشرق، أكثر من ٢٢١٩ فيلا سكنية، تُقَدم للمستفيدين من الدعم السكني لوزارة الإسكان، ضِمن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص.

في حين وجَّه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في وقت سابق، تعميمًا إلى محاكم التنفيذ بضرورة مراعاة ظروف المرابطين في الحدّ الجنوبي، وتقديم المصلحة العامة على الخاصّة في ذلك.

وكان منسوبو الحد الجنوبي دائمًا في بؤرة اهتمام القيادة الرشيدة؛ حيث أدَّى الأمير محمد بن سلمان في 12 سبتمبر 2016م، صلاة عيد الأضحى المبارك مع منسوبي القوات المسلحة وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في الحد الجنوبي بجيزان.

وتناول الأمير محمد بن سلمان وجبة إفطار عيد الأضحى مع الضباط والأفراد، كما رأس اجتماعًا ناقش فيه مع قادة الوحدات الموقف العملياتي، كما استمع إلى موجز عن الموقف الراهن في منطقة المسؤولية.