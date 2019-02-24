السعودية اليوم / تحطم طائرة شحن أمريكية في تكساس



واشنطن 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واس

تحطمت طائرة شحن أمريكية اليوم في خليج خارج هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

وأوضح مسؤول الشرطة بمقاطعة تشامبر، برايان هوثورن، في مؤتمر صحفي أنه لا يعتقد وجود ناجين في الحادثة، مشيرًا إلى أن دمارًا كاملاً لحق بموقع الحادثة.

وأضاف أن عملية التنظيف يمكن أن تستغرق أسابيع بسبب انتشار الحطام على مساحة كبيرة في المياه.

وكانت الطائرة من طراز بوينج 767 بمحركين ويعتقد أنه كان على متنها 3 أشخاص في رحلة من ميامي إلى هيوستن.

// انتهى //

03:53ت م

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واشنطن 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واستحطمت طائرة شحن أمريكية اليوم في خليج خارج هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.وأوضح مسؤول الشرطة بمقاطعة تشامبر، برايان هوثورن، في مؤتمر صحفي أنه لا يعتقد وجود ناجين في الحادثة، مشيرًا إلى أن دمارًا كاملاً لحق بموقع الحادثة.وأضاف أن عملية التنظيف يمكن أن تستغرق أسابيع بسبب انتشار الحطام على مساحة كبيرة في المياه.وكانت الطائرة من طراز بوينج 767 بمحركين ويعتقد أنه كان على متنها 3 أشخاص في رحلة من ميامي إلى هيوستن.// انتهى //03:53ت م0184

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