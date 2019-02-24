شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان تشرب العسكرية والقيادة من الأمير محمد بن سلمان فأصبح نائبًا لوزير الدفاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

دلالات عديدة يحملها الأمر الملكي الذي صدر مساء أمس السبت بتعيين الأمير خالد بن سلمان نائبًا لوزير الدفاع، فالأمير الشاب هو أحد أفراد القوات المسلحة السعودية وتحديدًا القوات الجوية السعودية وليست بجديدة عليه.

وهناك مزايا عديدة في قرار تعيين خالد بن سلمان في هذا المنصب، فقرب الأمير من ولي العهد وزير الدفاع وعمله معه ساعده على الإلمام بتفاصيلها أكثر ومعرفة خطتها الاستراتيجية التي أعلن عنها مؤخرًا، خاصةً وأنه خلال فترة عمله في مكتب وزير الدفاع تم تكليفه من قبل ولي العهد بملفات ومسؤوليات عدة اثبت معها نجاحه في إدارتها على أكمل وجه.

كما أن الأمير خالد بن سلمان استفاد كثيرًا من مدرسة ولي العهد منذ انضمامه للقوات المسلحة كما استفاد من مشاركة الأمير محمد بن سلمان العديد من الاجتماعات واللجان، وتشرب منه تفاصيل القيادة باعتباره أيضًا شقيقه، كما درس نائب وزير الدفاع الجديد الحرب الإلكترونية المتقدمة في فرنسا وتلقى تدريبه العسكري في الولايات المتحدة الامريكية في قاعدتي راندولف بولاية تكساس وكلومبس في ولاية ولاية ميسيسبي وهو ما يعتبر معينًا له على أداء المهمة الوطنية المقبلة.

ودبلوماسيًا، عمل الأمير خالد بن سلمان سفيرًا للمملكة في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أبريل ٢٠١٧ وساهم في تعزيز علاقات المملكة مع امريكا وحظي بتقدير كافة النخب هناك، إضافة إلى أن الأمير خالد كان ملاصقًا لولي العهد منذ فترة طويلة، واستطاع ان يستوعب رؤية ولي العهد لتطوير وزارة الدفاع لتكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة عسكريًا.



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