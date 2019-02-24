الغاء حجز موعد الجوازات السعودية عبر نظام ابشر وزارة الداخلية

الغاء حجز موعد الجوازات، قامت الإدارة العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، بإطلاق خدمة إلكترونية تساعد المواطنين من إلغاء حجز موعد تم حجزه مسبقا في الجوازات، وذلك عبر نظام ابشر الإلكتروني، والغرض من هذه الخدمة هو أن بعض المواطنين يتعرضون لأي ظروف ولا يتمكنوا من الحضور في الموعد الذي قاموا بحجزه، فهذه الخدمة تسهل عليه الوقت والجهد فبإمكانه إلغاء حجز الموعد بكل سهولة، هذا ما سنقوم بشرحه أسفل هذا المقال.

رابط وطريقة إلغاء حجز موعد الجوازات

يرجي اتباع الخطوات التالية لإلغاء حجز موعد في الجوازات بسهولة:-

أولاً قم بالدخول إلى موقع وزارة الداخلية أبشر

قم بمليء البيانات بشكل صحيح، قم بالنقر علي التحقق من بياناتي .

بعد ذلك انقر علي الانتقال لخدمة المواعيد.

قم بالنقر على إلغاء الموجودة بجانب موعد الجوازات السعودية.

سيتم نقلك إلي صفحة تأكيد الإلغاء.

تقوم بالنقر على تأكيد إلغاء الموعد

بهذه الخطوات سوف تقوم بحذف الموعد الذي قمت بحجزه من قبل نهائياً، يذكر أنه من خلال نفس الرابط يمكنكم حجز موعد تجديد جواز السفر، إلغاء حجز موعد، إصدار جواز سفر، حجز موعد، والعديد من الخدمات، تابعونا وسوف نقوم بتحديث هذا المقال باستمرار، وسوف نضع لكم آخر مستجدات الإدارة العامة للجوازات بالمملكة.