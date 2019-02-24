معلومات عن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة المملكة بالولايات المتحدة

أصدر العاهل السعودي أوامر ملكية تنص على تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود سفيرة المملكة العربية السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية برتبة وزير لتكون أول سفيرة سعودية بأميركا، ويبحث البعض عن من هي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، ومعلومات عن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، نحن من خلال المقال نستعرض عليكم المعلومات عن الأميرة ريما التي تم تعيينها سفيرة للمملكة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية.

من هي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان

هي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود من مواليد عام 1974،وهي من مواليد الرياض، وترعرعت في واشنطن، وهي رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، ووكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي، والمؤسس والرئيس التنفيذي لـ”شركة ريمية.

فيما صدرت اوامر ملكية اليوم بتعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائباً لوزير الدفاع السعودي، كما صدر أمر ملكي بصرف راتب مكافأة شهر للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية، ويأتي ذلك لما بذلوه وما زالو يبذلوه من خدمة الوطن.

معلومات عن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان

بعد أن تم تعينيها سفيرة للملكة السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية، نرصد لكم معلومات عن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان.

حاصلة على بكالوريوس في دراسات المتاحف مع التركيز الأكاديمي على المحافظة على الآثار التاريخية من “جامعة جورج واشنطن” في الولايات المتحدة الأميركية.

وأطلقت العديد من المبادرات لخدمة المملكة والمجتمع، وكان والدها سابقا يشغل منصب سفير السعودية في واشنطن، وهي أول امرأة تشغل ذلك المنصب.