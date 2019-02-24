شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات سعودية مصرية تؤكد على إنشاء مجلس الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن والان نبدء بالتفاصيل
عقب ذلك، عقد خادم الحرمين الشريفين والرئيس المصري جلسة مباحثات رسمية موسعة بحضور وفدي البلدين.
وأكدا خلالها على أهمية إنشاء مجلس الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.
كما تم خلال جلسة المباحثات مناقشة آفاق التعاون الثنائي بين المملكة ومصر في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.
حضر جلسة المباحثات وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية د. إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. عصام بن سعد بن سعيد، ووزير التجارة والاستثمار د. ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي.
كما حضرها من الجانب المصري دولة رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية مصطفى شريف، ووزير الخارجية سامح شكري، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري د. هالة صدقي، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، وسفير مصر لدى المملكة ناصر حمدي.
كانت هذه تفاصيل خبر مباحثات سعودية مصرية تؤكد على إنشاء مجلس الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.