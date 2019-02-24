شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة ترصد مخاطر الأدوية بمعرض «سلامة أدويتك» والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت صحة الشرقية فعالية السلامة الدوائية التي نظمتها الخميس الماضي بأحد المجمعات بالظهران وسط إقبال لافت من زوار المجمع بفئاته المختلفة.

واشتملت الفعالية على معرض توعوي افتتحه مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي، تحت شعار «سلامتك من سلامة أدويتك»، واستهدف المعرض الذي زاره ما يقارب 800 زائر كل فئات المجتمع حيال الممارسات أو المفاهيم الخاطئة في التعامل مع بعض الأدوية بمختلف أشكالها الصيدلانية.

واشتمل المعرض على 12 ركنا حول التخزين السليم للأدوية، حماية الأطفال من التسمم، قطرات العيون بين العلاج والتجميل، كيفية كسر وطحن الأقراص، التعارض الدوائي الغذائي، الأسماء التجارية والعلمية للأدوية، وركن تفاعلي للأطفال ومشاركتهم في تناول الدواء.

وأكد الدكتور العريفي على أهمية مثل هذه المعارض التوعوية في ظل ما تشهده الوزارة من نقلة نوعية في الخدمات الصحية وخاصة «الأمان الدوائي» لضمان استخدام آمن وأمثل للدواء بين أوساط الممارسين والمجتمع.

يذكر أن الفعالية نظمتها إدارة الرعاية الصيدلية بصحة الشرقية على يومين متتاليين، حيث نظمت في اليوم الأول ندوة استهدفت الممارسين الصحيين للتركيز على ما تم رصده من أخطاء دوائية وآثار جانبية خلال عام ٢٠١٨، والعمل على تحليل وقوع الأسباب ومعالجتها للحد أو التقليل منها.