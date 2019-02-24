الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان.. أول سفيرة للمملكة العربية السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - باتت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أول سفيرة للمملكة العربية السعودية لدى واشنطن، منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1945. فمن هي؟ وكيف بدأت مسيرتها؟

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