شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يستعرض مع رئيس الوزراء المصري فرص تعزيز التعاون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (شرم الشيخ)

استعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، وفرص تعزيزها وتطويرها.

جاء ذلك، خلال استقبال الملك سلمان مساء أمس (السبت) في مقر إقامته بشرم الشيخ، مدبولي الذي رحب بخادم الحرمين الشريفين في بلده الثاني مصر.

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وزير الإعلام تركي الشبانة، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة نقلي.

كما حضره من الجانب المصري، المستشار الإعلامي بمجلس الوزراء هاني يونس، والمتحدث باسم مجلس الوزراء نادر السعد.

وفي سياق متصل، استقبل خادم الحرمين الشريفين مساء أمس رئيس مجلس النواب بمصر الدكتور علي عبدالعال. وتم خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.