شكرا لقرائتكم خبر عن عسير: توقيف 3 متورطين في مقتل «جندي تثليث» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عسير) أوقفت شرطة عسير، 3 مواطنين متورطين في إطلاق النار على فرقة مكافحة مخدرات. أوقفت شرطة عسير، 3 مواطنين متورطين في إطلاق النار على فرقة مكافحة مخدرات. وبحسب شرطة المنطقة، فإنه بالإشارة إلى جريمة إطلاق النار التي نتج عنها استشهاد الجندي أول بإدارة مكافحة المخدرات في عسير ممدوح عبدالله فجحان آل حميدان القحطاني وهو يؤدي مهامه في مسح وتمشيط مواقع نائية بمحافظة تثليث في منطقة عسير مساء الخميس الموافق 16/6/1440، أسفرت نتائج متابعة رجال الأمن للجريمة وتعقب مرتكبيها عن تحديد هوية المتورطين فيها، وهم ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، وبتضييق الخناق عليهم بادروا بتسليم أنفسهم، وجرى إيقافهم، ومباشرة الإجراءات النظامية.



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