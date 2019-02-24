جدة: «البلدي» يواجه «الأمانة» و«المياه» بهموم المواطنين في 8 أحياء

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)وضع المجلس البلدي بجدة هموم ومشاكل المواطنين في أحياء المحمدية والبساتين والنعيم والنهضة وأبحر الجنوبية والأصالة والمرجان والشاطئ، أمام أمانة جدة والشركة الوطنية للمياه، خلال لقاء جماهيري موسع استمر ساعتين أخيرا على مسرح إحدى المدارس بحضور الأميرة نورة بنت مساعد بن سعود بن عبدالعزيز.
وطرح عضوا بلدي جدة المهندس عبدالمجيد البطاطي وحسن بصفر، القضايا والتحديات التي تواجه مواطني ومواطنات الأحياء الثمانية للدائرة الثامنة في جدة بشفافية وصراحة، وشددا على ضرورة تفاعل الجهات ذات العلاقة والاستماع إلى شكاوى ومقترحات المواطنين، والعمل على سرعة حلها، وأكدا على أهمية تفعيل الشراكة مع الجهات التي تعمل في خدمة المواطنين.
وأوضح بصفر، أن اللقاء الجماهيري الموسع شهد حضور ممثلين عن أمانة جدة وفروعها والشركة الوطنية للمياه، ناقش خلاله المواطنون والمواطنات مشاكل ومعوقات الأحياء من خلال مداخلات حضارية، جسدت المشاركة الشعبية الصحيحة.
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