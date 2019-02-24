التركي: مستعد لدعم «جسر أبحر»

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جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة) أبدى أمين جدة صالح التركي دعمه للقطاع الخاص وتقديم المساندة اللازمة والضمانات التي يطلبها مشروع جسر أبحر للمضي قدما لمراحل تنفيذه لسكان وزوار جدة. أبدى أمين جدة صالح التركي دعمه للقطاع الخاص وتقديم المساندة اللازمة والضمانات التي يطلبها مشروع جسر أبحر للمضي قدما لمراحل تنفيذه لسكان وزوار جدة. جاء ذلك خلال فعاليات اليوم التعريفي التي نظمتها شركة مترو جدة أخيرا بحضور التركي؛ بهدف عرض عناصر المشروع على المهتمين من الشركات. وأشار المدير التنفيذي للشركة الدكتور أسامة عبده إلى أنه تتم حاليا مناقشة التفاصيل الفنية واستكمال الخطوات المعتمدة من قبل المركز الوطني للتخصيص. يشار إلى أن عقد الاستشاري لهذا المشروع يتضمن 3 مراحل، يقوم الاستشاري في الأولى بدراسة الجدوى الاقتصادية والمالية للمشروع، وفي المرحلة الثانية يقوم الاستشاري بعرض المشروع على المستثمرين والتوصية باعتماد التحالفات، وتجهيز اتفاقية المشروع في المرحلة الثالثة.



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