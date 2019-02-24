مكة: اشتعال لحظي يحرق مواطناً بـ «الغسالة»

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جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة) أصيب مواطن خمسيني صباح أمس (السبت) بحروق متفرقة بسبب خلطه مواد كيميائية سريعة الاشتعال بغرض تسليك أنابيب الصرف الصحي داخل منزله. ووفقا للمتحدث باسم الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، فإن مركز العمليات الموحد تلقى بلاغا بوقوع حريق في مبنى بحي الغسالة عبارة عن اشتعال لحظي نتيجة قيام مواطن بخلط مادتين كيميائيتين (مادة مذيبة وبنزين) لتنظيف أحد أنابيب الصرف الصحي في بدروم المبنى، ما نجم عنه إصابته بحروق متفرقة، وجرى نقله للمستشفى.

أصيب مواطن خمسيني صباح أمس (السبت) بحروق متفرقة بسبب خلطه مواد كيميائية سريعة الاشتعال بغرض تسليك أنابيب الصرف الصحي داخل منزله. ووفقا للمتحدث باسم الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، فإن مركز العمليات الموحد تلقى بلاغا بوقوع حريق في مبنى بحي الغسالة عبارة عن اشتعال لحظي نتيجة قيام مواطن بخلط مادتين كيميائيتين (مادة مذيبة وبنزين) لتنظيف أحد أنابيب الصرف الصحي في بدروم المبنى، ما نجم عنه إصابته بحروق متفرقة، وجرى نقله للمستشفى.

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