شكرا لقرائتكم خبر عن ريما بنت بندر: سأعمل لخدمة وطني وقادته وكافة أبنائه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) في أول تعليق لها بعد تعيينها سفيرة لخادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأمريكية، رفعت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز شكرها وامتنانها لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير في أول تعليق لها بعد تعيينها سفيرة لخادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأمريكية، رفعت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز شكرها وامتنانها لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتعيينها سفيرة في الولايات المتحدة الأمريكية. وكتبت الأميرة ريما بنت بندر عبر حسابها في «تويتر»، «سأعمل لخدمة وطني وقادته وكافة أبنائه ولن أدخر جهداً في سبيل ذلك». وقد صدر أمر ملكي، أمس، بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير.



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