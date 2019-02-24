، ابن زكري لـ"الخليج 365": راضٍ عن أداء لاعبي الفيحاء.. وهذا ما حدث مع لاعب النصر ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد نور الدين بن زكري، مدرب الفيحاء، عقب نهاية مباراة فريقه مع النصر أنهم قدموا مباراة كبيرة أمام فريق قوي، يملك عناصر على مستوى عالٍ.

وقال في حديث لـ"الخليج 365" بعد نهاية المباراة: "من المنطقي أن تخرج المباراة بالتعادل. وأود أن أبارك لأشقائنا في نادي النصر على هذا الفوز".

وأضاف: "كسبنا رجالاً داخل الميدان، قدموا مستوى عاليًا؛ وأنا أشكرهم على ذلك. ولو أنني كنت أملك وقتًا أكبر مع هذا الفريق لخرجنا بنتيجة إيجابية".

وحول اللقطة الختامية التي أظهرتها الكاميرات التلفزيونية في نهاية اللقاء بينه وبين لاعب النصر قال: "لم يحدث بيني وبين لاعب النصر عبدالرحمن العبيد في نهاية المباراة أي مشادة كلامية، بل مجرد حديث ودي؛ إذ طلبت منه تسريع اللعب؛ كونه يلعب في نادٍ كبير، اسمه النصر؛ فقد تعلمنا أن نلعب الكرة بسرعة. في المقابل بادرني اللاعب بابتسامة. وهذا الشيء طبيعي في كرة القدم".

وقال ابن زكري: أود توضيح أنه ظهر لي مقطع فيديو في الفترة الماضية بأنني تجاهلت مصافحة مدرب الفتح، وهذا الشيء غير صحيح إطلاقًا؛ لأنني لم أشاهده.

وأفاد ابن زكري بأنه راضٍ عن أداء فريقه، وأنه في الأيام القادمة سيتحسن مستوى الفريق مع زيادة الانسجام، وعلى ضوء ذلك ستتحقق النتائج الإيجابية -بإذن الله-.