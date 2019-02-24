، تركي آل الشيخ يعود مجددًا للاستحواذ على "بيراميدز المصري" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي بيراميدز المصري عن عودة تركي آل الشيخ مجددًا للاستحواذ على حصته في النادي والاستمرار في دعمه كأحد الأندية المصرية التي ستضيف للرياضة المصرية مهما كانت المصاعب والتحديات.

وقال النادي عبر بيان:" نظرًا للمطالبات الكبيرة من سالم الشامسي واللاعبين والجهازين الفني والإداري والعديد من الشخصيات الرياضية والاعتبارية التي توجهت إلى تركي آل الشيخ بعد إعلانه نقل ملكية النادي مطالبينه بالعدول عن هذا القرار".

وأضاف البيان: انه لما لهذه الشخصيات من مكانة وتقدير، ونزولاً عند رغبة المحبين فقد قرر تركي آل الشيخ إعادة الاستحواذ على حصته في النادي مجددًا.