- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي بيراميدز المصري عن عودة تركي آل الشيخ مجددًا للاستحواذ على حصته في النادي والاستمرار في دعمه كأحد الأندية المصرية التي ستضيف للرياضة المصرية مهما كانت المصاعب والتحديات.
وقال النادي عبر بيان:" نظرًا للمطالبات الكبيرة من سالم الشامسي واللاعبين والجهازين الفني والإداري والعديد من الشخصيات الرياضية والاعتبارية التي توجهت إلى تركي آل الشيخ بعد إعلانه نقل ملكية النادي مطالبينه بالعدول عن هذا القرار".
وأضاف البيان: انه لما لهذه الشخصيات من مكانة وتقدير، ونزولاً عند رغبة المحبين فقد قرر تركي آل الشيخ إعادة الاستحواذ على حصته في النادي مجددًا.
تركي آل الشيخ يعود مجددًا للاستحواذ على "بيراميدز المصري"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-24
أعلن نادي بيراميدز المصري عن عودة تركي آل الشيخ مجددًا للاستحواذ على حصته في النادي والاستمرار في دعمه كأحد الأندية المصرية التي ستضيف للرياضة المصرية مهما كانت المصاعب والتحديات.
وقال النادي عبر بيان:" نظرًا للمطالبات الكبيرة من سالم الشامسي واللاعبين والجهازين الفني والإداري والعديد من الشخصيات الرياضية والاعتبارية التي توجهت إلى تركي آل الشيخ بعد إعلانه نقل ملكية النادي مطالبينه بالعدول عن هذا القرار".
وأضاف البيان: انه لما لهذه الشخصيات من مكانة وتقدير، ونزولاً عند رغبة المحبين فقد قرر تركي آل الشيخ إعادة الاستحواذ على حصته في النادي مجددًا.
24 فبراير 2019 - 19 جمادى الآخر 1440
01:34 AM
أعلن نادي بيراميدز المصري عن عودة تركي آل الشيخ مجددًا للاستحواذ على حصته في النادي والاستمرار في دعمه كأحد الأندية المصرية التي ستضيف للرياضة المصرية مهما كانت المصاعب والتحديات.
وقال النادي عبر بيان:" نظرًا للمطالبات الكبيرة من سالم الشامسي واللاعبين والجهازين الفني والإداري والعديد من الشخصيات الرياضية والاعتبارية التي توجهت إلى تركي آل الشيخ بعد إعلانه نقل ملكية النادي مطالبينه بالعدول عن هذا القرار".
وأضاف البيان: انه لما لهذه الشخصيات من مكانة وتقدير، ونزولاً عند رغبة المحبين فقد قرر تركي آل الشيخ إعادة الاستحواذ على حصته في النادي مجددًا.
، تركي آل الشيخ يعود مجددًا للاستحواذ على "بيراميدز المصري" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يعود مجددًا للاستحواذ على "بيراميدز المصري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.