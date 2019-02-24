، خادم الحرمين يُصدر أمرًا بالعفو والإفراج عن مصريين موقوفين ومسجونين بالسعودية ،

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تقديرًا من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ للشعب المصري الشقيق، وبالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها مقامه الكريم إلى بلده الثاني جمهورية مصر العربية، فقد أصدر ـ أيده الله ـ أمره الكريم بالعفو والإفراج عن عدد من المواطنين المصريين الموقوفين والمسجونين في السعودية في عدد من القضايا المتنوعة، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات ذات الصلة المعمول بها، أو المخالفين لقواعد الإقامة غير القادرين على سداد الغرامات المقررة نظامًا بما يمكنهم من العودة إلى بلادهم جمهورية مصر العربية، وأن تتولى السفارة المصرية في السعودية متابعة ذلك مع الجهات المعنية بما يكفل سرعة عودتهم إلى بلدهم الشقيق.
وقد ثمَّن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية المبادرة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ التي تعكس ما توليه قيادة السعودية من اهتمام ورعاية بالغة لمصر حكومة وشعبًا.
خادم الحرمين يُصدر أمرًا بالعفو والإفراج عن مصريين موقوفين ومسجونين بالسعوديةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-24
تقديرًا من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ للشعب المصري الشقيق، وبالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها مقامه الكريم إلى بلده الثاني جمهورية مصر العربية، فقد أصدر ـ أيده الله ـ أمره الكريم بالعفو والإفراج عن عدد من المواطنين المصريين الموقوفين والمسجونين في السعودية في عدد من القضايا المتنوعة، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات ذات الصلة المعمول بها، أو المخالفين لقواعد الإقامة غير القادرين على سداد الغرامات المقررة نظامًا بما يمكنهم من العودة إلى بلادهم جمهورية مصر العربية، وأن تتولى السفارة المصرية في السعودية متابعة ذلك مع الجهات المعنية بما يكفل سرعة عودتهم إلى بلدهم الشقيق.
وقد ثمَّن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية المبادرة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ التي تعكس ما توليه قيادة السعودية من اهتمام ورعاية بالغة لمصر حكومة وشعبًا.
24 فبراير 2019 - 19 جمادى الآخر 1440
01:10 AM
24 فبراير 2019 - 19 جمادى الآخر 1440
01:28 AM
الرئيس السيسي ثمَّن ما توليه قيادة السعودية من اهتمام ورعاية لمصر حكومة وشعبًا
تقديرًا من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ للشعب المصري الشقيق، وبالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها مقامه الكريم إلى بلده الثاني جمهورية مصر العربية، فقد أصدر ـ أيده الله ـ أمره الكريم بالعفو والإفراج عن عدد من المواطنين المصريين الموقوفين والمسجونين في السعودية في عدد من القضايا المتنوعة، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات ذات الصلة المعمول بها، أو المخالفين لقواعد الإقامة غير القادرين على سداد الغرامات المقررة نظامًا بما يمكنهم من العودة إلى بلادهم جمهورية مصر العربية، وأن تتولى السفارة المصرية في السعودية متابعة ذلك مع الجهات المعنية بما يكفل سرعة عودتهم إلى بلدهم الشقيق.
وقد ثمَّن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية المبادرة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ التي تعكس ما توليه قيادة السعودية من اهتمام ورعاية بالغة لمصر حكومة وشعبًا.
، خادم الحرمين يُصدر أمرًا بالعفو والإفراج عن مصريين موقوفين ومسجونين بالسعودية ،
المصدر : الخليج 365
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