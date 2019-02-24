اوامر ملكية 1440: صدور اوامر ملكية اليوم تخص صرف راتب شهر للعسكرين وأخرى تعيينات

أوامر ملكية 1440، من خلال متابعتنا المستمرة بخصوص صدور أوامر ملكية جديدة وذلك كما اعتاد الشعب السعودي أن الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين يصدر دائماً أوامر ملكية بخصوص زيادة في الرواتب والمعاشات وأمور حياتية أخرى تخص الصالح العام للشعب السعودي كما سيكون هناك أوامر ملكية تخص إعفاءات وتعيينات في العديد من المناصب الكبيرة بالمملكة العربية السعودية، وتتوالى البحثيات المتكررة الآن من الشعب السعودي من أجل معرفة الأوامر الملكية الجديدة التي سيصدرها سمو الملك خلال شهر رمضان لمبارك.

أوامر ملكية 1440

ومن المتوقع أن تشمل أوامر ملكية اليوم، القوات المسلحة السعودية ومديرية الأمن العام والعديد من الإدارات الحكومية بالمملكة، وقد شهدت من قبل تغييرات كبيرة في عدد من المناصب في المملكة، وكان على رأسها تغيير أسم هيئة التحقيق ليكون الاسم الجديد لها النيابة العامة وربطها بالملك سلمان مباشرة.

تحديث اليوم: أصدر الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي ونائب الملك ثلاثة أوامر ملكية اليوم باسم العاهل السعودي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز جاء على رأسها صرف راتب شهر للعسكريين في المملكة العربية السعودية.

ونستعرض عليكم نص ما جاء من أوامر ملكية اليوم 1440، تأمر بتعيين الأميرة ريما بنت بندر سفيرة بالولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزيرة، فيما تم تعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير.

Advertisements

أوامر ملكية اليوم

الرقم أ / 227

التاريخ 18 / 6 / 1440

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نحن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

تكريماً منا لأبناء هذا الوطن المعطاء من منسوبي القوات العسكرية كافة، وتقديراً لما بذلوه من جهود وقدموه من تضحيات فداء للدين والوطن.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم أ / 228

التاريخ 18 / 6 / 1440

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نحن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناءً الأمر الملكي رقم ( أ / 226 ) بتاريخ 18 / 6 / 1440هـ.

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 164 ) بتاريخ 25 / 7 / 1438هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود