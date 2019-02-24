طالبة سعودية تبتكر مركباً كيميائياً يحمي أنابيب النفط من التآكل- فيديو

ابتكرت ريماس بنت صالح البارقي، الطالبة في إحدى المدارس الثانوية بمحافظة الليث، مركباً كيميائياً، لاستخدامه كمضاد لحماية أنابيب نقل النفط من التآكل، بتكلفة مالية زهيدة.

وقالت ريماس خلال مقابلة مع برنامج “سيدتي” على “روتانا خليجية” إن مشروعها يحمل عنوان “تحضير مركبات النانوكمبوزيت الكاتيونية لتطبيقها كمضادات الترسيب والتأكل داخل أنابيب الصلب الكربوني وأدوات نقل النفط”.

وأوضحت أن أنابيب نقل النقط تعاني أحياناً من التآكل بسبب البكتيريا التي تتسلل إليها عند دخول الزيت، فتسبب نتوءات وفجوات بالأنابيب، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث ترسيب، وهو ما تواجهه الشركة الناقلة بتغيير الأنبوب بالكامل بأموال طائلة.

وبيّنت أنها لحل هذه المشكلة توصلت إلى مادة كيميائية مثبطة مشتقة من البنزين تساعد على تآكل البكتريا وتحمي الأنبوب؛ لأن البنزين من مشتقات النفط، مشيرةً إلى أن ابتكارها يساهم في خدمة قطاع النفط من خلال إطالة العمر الافتراضي للأنبوب بتكاليف مالية بسيطة.

يُذكر أن ريماس تأهلت مؤخراً إلى المرحلة الختامية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2019م”، الذي أقامته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع بالشراكة مع وزارة التعليم لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية.