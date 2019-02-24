خادم الحرمين والرئيس المصري يعقدان اجتماعًا ثنائيًّا وجلسة مباحثات رسمية

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية مساء اليوم في شرم الشيخ اجتماعًا ثنائيًّا، جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

عقب ذلك عقد خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس المصري جلسة مباحثات رسمية موسعة بحضور وفدي البلدين، أكدا خلالها أهمية إنشاء مجلس الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.

كما تم خلال جلسة المباحثات مناقشة آفاق التعاون الثنائي بين السعودية ومصر في مختلف المجالات، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها، إضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة، والجهود المبذولة تجاهها.

حضر جلسة المباحثات معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي.

كما حضرها من الجانب المصري دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية مصطفى شريف، ومعالي وزير الخارجية سامح شكري، ومعالي وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة صدقي، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، وسفير مصر لدى السعودية ناصر حمدي.

وأقام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في شرم الشيخ مساء اليوم مأدبة عشاء تكريمًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة زيارته الحالية لجمهورية مصر العربية.

حضر مأدبة العشاء صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، وأصحاب المعالي الوزراء أعضاء الوفد الرسمي المرافق لخادم الحرمين الشريفين.