الأرصاد: طقس الأحد.. سحب رعدية ممطرة على 5 مناطق بالمملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لحالة الطقس ليوم غد الأحد، تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير، ونجران، وجازان، والباحة، والطائف.

وأضافت الأرصاد أن السماء ستبقى غائمة إلى غائمة جزئيًّا، على غرب وشمال غرب المملكة، في حين يتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على سواحل الخليج العربي.

وعن حالة البحر الأحمر تكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الأمواج بين متر إلى متر ونصف.