أمانة الرياض تركب 79 ألف فانوس إضاءة بتقنية LED الموفرة للطاقة

نفذت أمانة منطقة الرياض وبالتعاون مع الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة «ترشيد»، أعمال تركيب 79 ألف فانوس إضاءة بتقنية LED الموفّرة للطاقة في أعمدة الإنارة وعلى الجسور وداخل الأنفاق، شاملة الطرق الرئيسية والشوارع الفرعية بمدينة الرياض.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن فوانيس الإضاءة بتقنية LED تتميز بطول عمرها الافتراضي الذي يتجاوز 50 ألف ساعة، كما أنها تعد صديقة للبيئة وتساهم في ترشيد الاستهلاك الكهربائي بنسبة تتراوح ما بين 40% و60%.

وأشارت إلى أن فوانيس الإضاءة التي جرى تركيبها توفّر راحة أكبر للعين، وتحافظ على جودة إضاءتها في حال التقلبات الجويّة التي تحد من إمكانية الرؤية.

Advertisements

وأضافت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن استخدام أمانة منطقة الرياض للإضاءة بتقنية LED يأتي ضمن مشاريعها المتعددة الهادفة إلى تعزيز البعد الحضري في المدينة، والتزامًا منها بالارتقاء بجودة البنية التحتيّة والمرافق الخدمية، وفق معايير صديقة للبيئة انسجامًا مع برامج التحول الوطني والمستهدفات المنوطة بالقطاع البلدي.

من جهة أخرى، نفذت البلديات التابعة لمنطقة الرياض عدة حملات لإزالة التلوث البصري خلال اليومين المنصرمين؛ حيث قامت بلدية الحائر برفع مخلفات من أراضٍ فضاء بـ٧٠حمولة شاحنة وذلك ضمن نطاقها الإشرافي، بينما قامت بلدية الروضة التابعة بإزالة عدد من الخيام العشوائية المخالفة في أحياء شرق الرياض.

كما واصلت بلدية نمار حملتها لإزالة التلوث البصري وقامت بإزالة 16 مسلخًا غير نظامي، وقامت بتسليم العمالة المخالفة للجهات المختصة، وأزالت بلدية النسيم 12 موقعًا عشوائيًّا في إطار حملتها الهادف إلى تحسين المشهد الحضري في المدينة، كما ضبطت 16 بائعًا جائلًا وسلّمت البضائع المصادرة إلى الجمعيات الخيرية.

وقامت بلدية العليا بمواصلة جولاتها اليومية لمنع الباعة الجائلين المخالفين حيث تم ترحيل 31 بائعًا مخالفًا، وتم تسليم المصادرات للجمعيات الخيرية، بينما قامت الوحدة النسائية ببلدية الملز، بمتابعة جولاتها الميدانية على المراكز والمجمعات النسائية؛ حيث تم زيارة 47 منشأة نسائية وجرى مصادرة 16 عبوة من المواد الممنوعة ذات ادعاءات طبية، وتم إغلاق منشأتين نسائيتين مخالفتين.