أمر ملكي بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة لخادم الحرمين بأمريكا

يبلغ الأمر للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه..
صدر اليوم السبت، أمر ملكي، يقضي بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير.
وفيما يلي نص الأمر الملكي:
الرقم أ / 229
التاريخ 18/6/1440
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
نحن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على الأمر الملكي رقم «أ / 226» بتاريخ 18/6/1440هـ.
وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم «أ / 90» بتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 10» بتاريخ 18/3/1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم «أ / 164» بتاريخ 25/7/1438هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم «أ / 14» بتاريخ 3/3/1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولًا: تعيين صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير.
ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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