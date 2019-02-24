بالصور.. أمير الرياض يعزي أسرة الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز

قدم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساء اليوم السبت، العزاء والمواساة في وفاة الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل، خلال زيارة قام بها لمقر العزاء بالرياض.

وسأل أمير الرياض، الله تعالى، أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

من جانبهم، أعرب الأمراء بأسرة الفقيدة عن شكرهم وتقديرهم لأمير الرياض على تعازيه ومواساته، داعين الله أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته.

ورافق أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

من جهة أخرى، قدم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، العزاء والمواساة لأسرة الثنيان في وفاة عبدالرحمن بن ناصر الثنيان، خلال زيارة قام بها مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض.

وسأل أمير الرياض، الله عز وجل، أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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وأعربت أسرة الثنيان عن شكرها وامتنانها لأمير الرياض على تعازيه ومواساته، داعين الله أن يكتب ما قدمه في ميزان حسناته.

وكان نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أدى مساء أمس الجمعة، عقب صلاة العشاء، صلاة الميت على الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأدّى الصلاة معه عدد من الأمراء ومفتي عامّ المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وعدد من المسؤولين، وجمع من المواطنين.

وقدّم نائب أمير منطقة الرياض خالص العزاء والمواساة لذوي الفقيدة، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

وأعلن الديوان الملكي، أمس الجمعة، وفاة الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، قائلًا في بيان له إنه سيُصلى على الأميرة، بعد صلاة العشاء، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وقال بيان الديوان الملكي: «انتقلت إلى رحمة الله تعالى، صاحبة السمو الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود (...) تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، (إنا لله وإنا إليه راجعون)».