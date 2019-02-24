المالكي: سفينتان تنتظران دخول ميناء الحديدة منذ 5 أيام

تحملان مساعدات غذائية ومشتقات نفطية..
أعلن المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد ركن تركي المالكي، اليوم السبت، إصدار 28 تصريحًا جويًّا و3 تصاريح برية و109 تصاريح لحماية القوافل.
وقال المالكي، في تصريحات صحفية، إن هناك سفينتين عالقتين تنتظران الدخول ميناء الحديدة منذ 5 أيام، وكذلك صدور 155 تصريحًا خلال 3 أيام منها 15 تصريحًا لسفن متوجهة للموانئ اليمنية، مضيفًا أن السفن المتوجهة لميناءي الحديدة والصليف تحمل مساعدات غذائية ومشتقات نفطية.
وكان المالكي قال الأسبوع الماضي، إن المملكة العربية السعودية قدمت أكثر من 13 مليار دولار لدعم اليمن منذ عام 2014م، وأن التحالف يقدم جهودًا سياسيةً وإنسانيةً كبيرةً بجانب مكافحة الإرهاب في اليمن.
وأوضح المالكي أن الانقلاب وغياب الشرعية أدَّيَا إلى صعود التنظيمات الإرهابية في اليمن، مشددًا على مواصلة جهوده العسكرية ضد الحوثيين والقاعدة على السواء.
وأكد عدم صحة وصول أسلحة أمريكية إلى ميليشيا الحوثي والقاعدة في اليمن.
وأشار إلى أن التحالف العربي يسعى سعيًا حثيثًا إلى القضاء على القدرة العسكرية للحوثيين وتقليصها، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية النوعية متواصلة في حضرموت وغيرها من المناطق اليمنية، مشددًا على جهوده العسكرية المتواصلة ضد الحوثيين والقاعدة على السواء.
وعرض المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، صورًا لأسلحة إيرانية مُصادَرة وأخرى تابعة للقاعدة في اليمن، كما عرض أسلحة إيرانية الصنع صُودرت من الميليشيات الحوثية، مشيرًا إلى مواصلة دعم العمليات البرية للجيش الوطني اليمني باتجاه مران.
وأكد المالكي أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، يتعاون مع الأمم المتحدة والوكالات الدولية لدعم الشعب اليمني، كما يواصل دعم جهود التواصل لحل سياسي في اليمن، مشيرًا إلى تقديمه جهودًا سياسيةً وإنسانيةً، إضافة إلى مكافحة الإرهاب في اليمن.
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