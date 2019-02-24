أمر ملكي بتعيين الأمير خالد بن سلمان نائبًا لوزير الدفاع بمرتبة وزير

يبلغ للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه..

صدر أمر ملكي مساء اليوم السبت، يقضي بتعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير. وجاء نص الامر الملكي الأول كالتالي: باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نحن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية بناءً الأمر الملكي رقم ( أ / 226 ) بتاريخ 18 / 6 / 1440هـ. وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. Advertisements وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 164 ) بتاريخ 25 / 7 / 1438هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. أمرنا بما هو آت: أولاً: يعين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير. ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه

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