شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: الملك سلمان يأمر بالإفراج عن المصريين الموقوفين بقضايا مختلفة والان مع التفاصيل

أصدر خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمراً بالإفراج عن عدد من المواطنين المصريين الموقوفين لدى السلطات السعودية بقضايا مختلفة .

وحسب وكالة واس، أصدر الملك سلمان أمراً بالعفو والإفراج عن عدد من المواطنين المصريين الموقوفين والمسجونين في المملكة في عدد من القضايا المتنوعة.

وأضافت أن ذلك تقديراً من مقام خادم الحرمين الشريفين للشعب المصري الشقيق، وبالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى بلده الثاني جمهورية مصر العربية.

وأضافت أنه "وفقاً للقواعد والإجراءات ذات الصلة المعمول بها أو مخالفين لقواعد الإقامة غير القادرين على سداد الغرامات المقررة ـ نظاماً ـ بما يمكنهم من العودة إلى بلادهم، جمهورية مصر العربية، وأن تتولى السفارة المصرية في المملكة متابعة ذلك مع الجهات المعنية بما يكفل سرعة عودتهم إلى بلدهم".

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