شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. أمير القصيم يرعى ختام «واحة المانعية» والان نبدء بالتفاصيل

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة, أمس, حفل ختام فعاليات مهرجان واحة المانعية البري لبطولة السيارات الرملية بمحافظة المذنب.

وتجول سموه فور وصوله على مقر المهرجان، مطلعاً على المعارض المشاركة من الجهات الحكومية والأهلية, بعد ذلك توجه سموه لمقر الحفل المعد بهذه المناسبة حيث عزف السلام الملكي , تلا ذلك تلاوة آيات من الذكر الحكيم.

وقدم عضو لجنة التنمية السياحية بالمحافظة عمر الجمل شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته ودعمه مهرجان واحة المانعية الخادم للشباب والرياضة بمحافظة المذنب , مشيراً إلى أن عدد المشاركين في هذا المحفل وصل إلى 100 مشارك من كافة مناطق المملكة ودول الخليج , لافتاً النظر إلى أن واحة المانعية هي مدينة شبابية في قلب الصحراء يقام من خلالها هذا الكرنفال بمتابعة ودعم سموه وتعاون مع كافة شركاء النجاح.

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كما قدم أمام سموه عدد من الاستعراضات الرملية من خلال مشاركة عدد من الفئات الـ 8 سلندر والـ 6 سلندر وفئة البيك أب صعود تل , ثم توج سموه 30 فائزاً في بطولة واحة المانعية , وكرم الرعاة والداعمين وشركاء النجاح في المهرجان , بعد ذلك تسلم سموه صورة جوية توضح كثافة الزوار بواحة المانعية من قبل نائب رئيس لجنة التنمية السياحية رئيس بلدية المذنب المهندس عبداللطيف الخطيب.

وقال الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز في تصريح صحفي في نهاية الحفل: فخور كل الفخر بمهرجان واحة المانعية البري والذي يعتبر أحدى المهرجانات المتميزة والمتخصصة بمثل هذه الرياضة في هذا الوطن المبارك".

وأكد سموه أهمية مواصلة العمل على تطوير المهرجان وتعزيز توفير اشتراطات السلامة ونشر الوعي المستمر لدى ممارسي هذه الرياضة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.