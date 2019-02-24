الأمير خالد بن سلمان.. نائب وزير الدفاع السعودي الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب ملك المملكة العربية السعودية، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم السبت، أوامر ملكية شملت تعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير.

فمن هو الأمير خالد بن سلمان وما هي مسيرته؟