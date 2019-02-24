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الملك سلمان يأمر بالعفو والإفراج عن مصريين موقوفين ومسجونين بالسعودية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالعفو والإفراج عن عدد من المصريين الموقوفين والمسجونين في المملكة في عدد من القضايا المتنوعة.

جاء ذلك بالتزامن مع زيارته الرسمية التي يقوم بها إلى مصر، وفقاً للقواعد والإجراءات ذات الصلة المعمول بها أو مخالفين لقواعد الإقامة -غير القادرين على سداد الغرامات المقررة نظاماً- بما يمكنهم من العودة إلى بلادهم.

وبحسب البيان، تتولى السفارة المصرية في المملكة متابعة ذلك مع الجهات المعنية بما يكفل سرعة عودتهم إلى بلدهم.

وثمن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المبادرة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين، التي تعكس ما توليه المملكة من اهتمام ورعاية بالغة لمصر، حكومة وشعباً

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