شكرا لقرائتكم تفهم احتياجات وتقدير للبطولات.. شكرًا الأمير محمد بن سلمان على صرف راتب لأبطالنا في الحد الجنوبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

دائمًا ما تقف القيادة بجانب أبنائها العسكريين، وتؤكد تفهم احتياجات أبنائها باعتبارهم سور الوطن ويدافعون عنه بأرواحهم ودمائهم ليل نهار، وعلى الرغم من أن ولاء العسكريين السعوديين لبلادهم ولقيادتهم دائمًا مضرب للمثل، ولا تعوضه كل أموال الدنيا، إلا أن القيادة تقف كعادتها بجانب أبنائها ليصدر أمر ملكي مساء أمس السبت بصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.

وترسخ القيادة السعودية دائمًا أنها قريبة من أبنائها وأكثر تفهمًا لاحتياجاتهم، كما يؤكد نائب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأمير محمد بن سلمان دائمًا أنه يدعم بكل الإمكانيات التي تساعد العسكريين على رفع معنوياتهم في الجبهة.

تفهم احتياجات وتقدير:

ويؤكد الأمر الملكي قرب الأمير محمد بن سلمان من المواطنين وتفهمه لاحتياجاتهم، وعلى الرغم من أن العسكريين لا ينتظرون مقابلًا بدلًا لدفاعهم عن وطنهم وقيادتهم، إلا أن الملك وولي العهد لا ينسون أبدًا احتياجات العسكريين المرابطين.

وبالعديد من المواقف والأوامر الملكية لم تتأخر المملكة عن دعم العسكريين في الحد الجنوبي ماديًّا ومعنويًّا، ليكون قرار نائب الملك الأمير محمد بن سلمان بصرف راتب لهم، دعمًا جديدًا للمرابطين، وتقديرًا من القيادة للتضحيات الكبيرة التي يبذلها المرابطون في الحد الجنوبي في الذود عن حياض الوطن وحماية مكتسباته ومقدساته وكل من يعيش على أرضه.

وتضرب القيادة مثلًا في الترابط والمحبة للأبطال بتقديم مثل هذه المبادرات التقديرية لرفع معنويات المرابطين، ليأتي راتب الشهر امتدادًا لمبادرات سخية تؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة للمرابطين.

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شكرًا الأمير محمد بن سلمان:

وعبر “تويتر” انهالت عبارات الشكر والتقدير إلى الأمير محمد بن سلمان على دعمه لأبطال الحد وتفهمه احتياجاتهم وتقديره لبطولاتهم.

وقالت نوف: “يستاهلون والله يحفظهم ويكون معهم دائمًا.. هم تاج فوق رؤوسنا لهم كل المحبة والتقدير وإن شاء الله منصورين بحول الله وقوته”.

أما عبدالمجيد فقال: “ليست المرة الأولى دائمًا نجد القيادة والأمير محمد بن سلمان بجانب المشاركين بالحد الجنوبي ودعمهم ماديًّا ومعنويًّا”.

وكتبت همس: “يستاهلون أبطالنا وجنودنا البواسل، أسأل الله أن يحفظهم وينصرهم ويثبت أقدامهم”.

وبالنسبة إلى رهف فقالت: “جنود الحد في قلب محمد بن سلمان جنودنا فخرنا وشكرًا للأمير محمد بن سلمان”.

وغرد عصام بن شملول بقوله: “ولاء الأبطال في الحد الجنوبي مضرب مثل والقيادة تستشعر وتدعم ماديًّا ومعنويًّا”.



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