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خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرا بالعفو والإفراج عن مصريين موقوفين ومسجونين

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جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً بالعفو والإفراج عن عدد من المواطنين المصريين الموقوفين والمسجونين في المملكة في عدد من القضايا المتنوعة.

تقديراً من مقام خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ للشعب المصري الشقيق، وبالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها مقامه الكريم إلى بلده الثاني جمهورية مصر العربية.

وفقاً للقواعد والإجراءات ذات الصلة المعمول بها أو مخالفين لقواعد الإقامة غير القادرين على سداد الغرامات المقررة ـ نظاماً ـ بما يمكنهم من العودة إلى بلادهم، جمهورية مصر العربية، وأن تتولى السفارة المصرية في المملكة متابعة ذلك مع الجهات المعنية بما يكفل سرعة عودتهم إلى بلدهم الشقيق.

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