صدور أوامر ملكية اليوم 18 جمادي الآخر 1440: صرف راتب شهر للعسكريين والأمير خالد نائب وزير الدفاع

أصدر الديوان الملكي السعودي بأمر من سمر الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي ونائب الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية اليوم السبت باسم خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وتضمنت الأوامر الملكية على رأسها صرف راتب شهر للعسكريين في المملكة العربية السعودية، وقد صدرت أوامر ملكية اليوم منذ قليل عبر الديوان الملكي السعودي.

وتضمنت أيضاً الأوامر الملكية اليوم تعيين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير، فيما جاء الأمر الملكي بتعيين صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة لخادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير.

أوامر ملكية اليوم

ومن المتوقع أن يتم صدور أوامر ملكية جديدة اليوم، يصدرها سمو الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي ونائب الملك سلمان بن عبد العزيز، ويأتي ذلك نظراً أن العاهل السعودي متواجداً في مصر وتحديداً بشرم الشيخ لحضور مؤتمر السلام العالمي.

وسوف نتابع كل ما هو جديد فيما يخص صدور أوامر ملكية اليوم، وننقلها لكم خلال ما يأتي عبر موقع الديوان الملكي السعودي.