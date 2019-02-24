شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يشرف مأدبة عشاء الرئيس المصري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (شرم الشيخ)

شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مأدبة العشاء التي أقامها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في شرم الشيخ مساء أمس (السبت)، تكريماً له بمناسبة زيارته الحالية لجمهورية مصر العربية.

حضر مأدبة العشاء، الأمير خالد بن فهد بن خالد، الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن سعود بن محمد، الأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، المستشار في الديوان الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، والوزراء أعضاء الوفد الرسمي المرافق لخادم الحرمين الشريفين.