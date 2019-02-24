السعودية | أمر ملكي سعودي بصرف راتب شهر للعسكريين في الحد الجنوبي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - صدر أمر ملكي سعودي، السبت، بصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة. وبموجب أمر ملكي سعودي، تقرر تعيين الأمير خالد بن سلمان نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير. كما نص أمر ملكي سعودي، السبت، على تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية بمرتبة وزير.

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