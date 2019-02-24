تعرف على الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمر ملكي يقضى بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة للمملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أصبحت السفيرة الأولى للسعودية في الخارج.

ريما بنت بندر، هي رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، وهي وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة، للقسم النسائي وهي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ريمية، وهي عضو في عدد من المجالس الاستشارية المحلية والعالمية، ومنها المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية السعودية للأبداع.

كما أطلقت ريما بنت بندر بن سلطان، مبادرة KSA10 والتي تهدف إلى رفع درجة الوعي الصحي الشامل، حيث دخلت المبادرة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وقد أسست شركة ألف خير وهي مؤسسة اجتماعية والتي عملت على تطوير منهج تدريبي لدعم الجهود المبذولة في تنمية الرأسمال البشري في المملكة العربية السعودية.

وقد شغلت منصب كبير الإداريين التنفيذيين لعدة سنوات في شركة ألفا العالمية المحدودة، وشغلت منصب الرئيس التنفيذي لشركة الهامة المحدودة، وتم تصنيفها من مجلة فوربس الشرق الأوسط، ضمن قائمة أقوى 200 امرأة عربية في عام 2014.