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نص الأوامر الملكية التي صدرت اليوم السبت 23-2-2019 في السعودية

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أصدر الأمير بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي ثلاثة أوامر ملكية، بالإنابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وذلك بسبب تواجده في جمهورية مصر العربية من أجل المشاركة في القمة العربية الاوروبية.

حيث صدرات اليوم ثلاثة أوامر ملكية، والتي تضمنت صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية بالحد الجنوبي للمملكة العربية ، كما تم تعيين الأمير خالد بن سلمان نائباً لوزير الدفاع السعودي، وتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة لخادم الحرمين بالولايات المتحدة.

نص الأوامر الملكية التي صدرت اليوم

أولاً: صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية بالحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية، حيث جاء تكريماً لأبناء الوطن.

ثم تعيين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير، وتم تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرة لمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير.

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