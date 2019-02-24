الأوامر الملكية الجديدة اليوم (عسكرية ووزارة الدفاع وسفيرة لخادم الحرمين) تفاصيل الأوامر الملكية...

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود مساء اليوم السبت، اصداره لثلاث مراسم ملكية جديدة في المملكة العربية السعودية لإبلاغها للجهات المختصة واعتمادها وتنفيذها، أولها هو تعيين الأمير خالد بن سلمان آل سعود، بمرتب وزير كنائب لوزير الدفاع، وثاني مرسم ملكي صدر اليوم، هو تقرير صرف راتب شهر كمكافأة للعسكريين المشاركين في صفوف الأعمال العسكرية الأمامية في حد المملكة الجنوبي، وذلك تقديراً لجهودهم وتكريماً لهم لما يبذلوه من جهد وتضحيات فداءاً للوطن.
كما شملت الأوامر الملكية الجديدة اليوم، قراراً بتعيين سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية وهي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بمرتبة وزير، وحملت الأوامر الملكية الثلاث الرقم أ/ 227 بتاريخ 18/6/1440 وجاء نصها كالتالي:-
أولاً : صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
بعون الله تعالى باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نحن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية بناءً الأمر الملكي رقم ( أ / 226 ) بتاريخ 18 / 6 / 1440هـ. وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 164 ) بتاريخ 25 / 7 / 1438هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. أمرنا بما هو آت :
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أولاً : يعين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
بعون الله تعالى باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نحن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية بناءً الأمر الملكي رقم ( أ / 226 ) بتاريخ 18 / 6 / 1440هـ. وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 164 ) بتاريخ 25 / 7 / 1438هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. أمرنا بما هو آت :
أولاً : تعين صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود