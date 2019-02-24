الأوامر الملكية الجديدة اليوم (عسكرية ووزارة الدفاع وسفيرة لخادم الحرمين) تفاصيل الأوامر الملكية...

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود مساء اليوم السبت، اصداره لثلاث مراسم ملكية جديدة في المملكة العربية السعودية لإبلاغها للجهات المختصة واعتمادها وتنفيذها، أولها هو تعيين الأمير خالد بن سلمان آل سعود، بمرتب وزير كنائب لوزير الدفاع، وثاني مرسم ملكي صدر اليوم، هو تقرير صرف راتب شهر كمكافأة للعسكريين المشاركين في صفوف الأعمال العسكرية الأمامية في حد المملكة الجنوبي، وذلك تقديراً لجهودهم وتكريماً لهم لما يبذلوه من جهد وتضحيات فداءاً للوطن.

كما شملت الأوامر الملكية الجديدة اليوم، قراراً بتعيين سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية وهي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بمرتبة وزير، وحملت الأوامر الملكية الثلاث الرقم أ/ 227 بتاريخ 18/6/1440 وجاء نصها كالتالي:-