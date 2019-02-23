السعودية اليوم / صدور ثلاثة أوامر ملكية



الرياض 18 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 23 فبراير 2019م واس

صدرت اليوم ثلاثة أوامر ملكية فيما يلي نصوصها :

الرقم أ / 227

التاريخ 18 / 6 / 1440

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نحن

نائب ملك المملكة العربية

تكريماً منا لأبناء هذا الوطن المعطاء من منسوبي القوات العسكرية كافة، وتقديراً لما بذلوه من جهود وقدموه من تضحيات فداء للدين والوطن.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

// يتبع //

23:16ت م

0166



الرياض 18 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 23 فبراير 2019م واسصدرت اليوم ثلاثة أوامر ملكية فيما يلي نصوصها :الرقم أ / 227التاريخ 18 / 6 / 1440بعون الله تعالىباسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعودنحن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودنائب ملك المملكة العربية السعودية تكريماً منا لأبناء هذا الوطن المعطاء من منسوبي القوات العسكرية كافة، وتقديراً لما بذلوه من جهود وقدموه من تضحيات فداء للدين والوطن.أمرنا بما هو آت :أولاً : صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود// يتبع //23:16ت م0166

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