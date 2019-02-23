انت الان تتابع تفاصيل خبر أردوغان يوجه اتهاماً مباشراً لمحمد بن سلمان بجريمة خاشقجي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 23 فبراير 2019 11:45 مساءً - رفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من نبرة التصعيد المباشر ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قضية قتل الإعلامي السعودي المعارض جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطبنول في الثاني من أكتوبر الماضي، مؤكداً أنه على علم بكل ما جرى.

وقال أردوغان، في مقابلة مع قناة " سي إن إن ترك" مساء السبت، إنه "لا يمكن تغطية جريمة اغتيال خاشقجي والوثائق والأدلة التي نملكها تثبت ذلك".

وأضاف مخاطباً ولي العهد السعودي: " إذا كنت واثقا من نفسك فلتخرج للعلن وتتكلم عوضاً عن استعمال النفط والأموال للتغطية على الجريمة".

وتابع أردوغان حديثه بالتأكيد على أنه "إذا لم يكن ولي العهد السعودي يعلم بما جرى فمن الذي يعلم؟"، مشدداً على أن من أعطى الاوامر لتنفيذ جريمة اغتيال خاشقجي معروف".

وتصدّرت قضية خاشقجي الرأي العام الدولي منذ مقتله؛ وتسببت في توتر علاقات الكثير من الدول مع المملكة، وسط اتهام أطراف مختلفة لولي العهد، محمد بن سلمان، بالتورط شخصياً فيها، وهو ما تنفيه الرياض في حين تؤكده وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA) وتركيا التي تؤكد امتلاكها أدلة دامغة لم تكشف بعد.

واغتيل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول يوم الثاني أكتوبر من العام الماضي، وتشير جميع الأدلة في مسرح الجريمة والتحقيقات التركية وعدد من أجهزة المخابرات الدولية إلى تورط محمد بن سلمان ومسؤولين كبار في الدولة بالجريمة.

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أردوغان إلى واشنطن

من جهة أخرى؛ قال الرئيس التركي إنه قد يجري زيارة إلى الولايات المتحدة، بعد 31 مارس المقبل، بعد أن تلقى دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة الولايات المتحدة. وأضاف أنه رد عليه بالقول إنه ينتظره في تركيا أيضاً.

وتابع: "أستطيع القول إنني أجريت مباحثات هاتفية إيجابية مع ترامب (الخميس) في الملف السوري". وأكد على وجود علاقات جيدة مع نظيره الأمريكي بشأن سوريا؛ مشيرًا أن "هذا يسهل علينا حل الكثير من المشاكل".

وشدد أردوغان في المقابلة المتلفزة أن "أي منطقة آمنة ستقام على حدودنا لا بد أن تكون تحت سيطرتنا".

لماذا لا يقابل أردوغان السيسي؟

وفيما يتعلق بالشأن المصري والعلاقات المتوترة بين الدولتين منذ صعود عبد الفتاح السيسي سدة الحكم في مصر عبر الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي؛ قال أردوغان: منذ تسلمه السلطة في مصر؛ أعدم نظام السيسي 42 شخصاً كان آخرهم 9 شبان"، معتبراً أن هذا "لا يمكن قبوله".

وأضاف مجيباً على تساؤل رفضه للقاء الرئيس المصري الحالي: "جوابي لمن يسأل لماذا لا تقابل السيسي، أنا لا أقابل شخصا كهذا على الإطلاق"، على حد تعبيره.