شكرا لقرائتكم خبر عن الدينار البحريني يتراجع أمام الريال السعودي خلال تعاملات اليوم السبت 23/2/2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365- تراجع سعر الدينار البحرينى مقابل الريال السعودي خلال تعاملات اليوم السبت، وشهدت العملة الوطنية مجموعة من التغيرات سواء بالارتفاع او التراجع أمام باقى العملات الاجنبية والعربية.

الدرهم الإماراتي 3.6726 0.0 الدولار الأسترالي 0.7865 0.49

الدينار البحريني 0.37683 -0.09

الدولار الكندي 1.2827 -0.07

الفرنك السويسري 0.9496 -0.07

اليوان الصيني 6.3274 -0.12

الجنيه المصري 17.56 -0.11

اليورو 1.2301 0.06

الاسترليني 1.389 0.02

الدينار الأردني 0.709 0.06

الدينار الكويتي 0.30012 0.01

الدرهم المغربي 9.1967 -0.1

الريال العماني 0.38496 -0.08 الدولار الأسترالي 0.7865 0.49الدينار البحريني 0.37683 -0.09الدولار الكندي 1.2827 -0.07الفرنك السويسري 0.9496 -0.07اليوان الصيني 6.3274 -0.12الجنيه المصري 17.56 -0.11اليورو 1.2301 0.06الاسترليني 1.389 0.02الدينار الأردني 0.709 0.06الدينار الكويتي 0.30012 0.01الدرهم المغربي 9.1967 -0.1الريال العماني 0.38496 -0.08 الريال القطري 3.64 0.01 الدينار البحريني يتراجع أمام الريال السعودي خلال تعاملات اليوم السبت 23/2/2019





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