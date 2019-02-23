شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين ورئيس مصر يبحثان آفاق التعاون والان نبدء بالتفاصيل

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، مساء اليوم في شرم الشيخ، اجتماعاً ثنائياً جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

عقب ذلك عقد خادم الحرمين الشريفين، والرئيس المصري جلسة مباحثات رسمية موسعة بحضور وفدي البلدين.

واكدا خلالها أهمية إنشاء مجلس الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.

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كما تم خلال جلسة المباحثات، مناقشة آفاق التعاون الثنائي بين المملكة ومصر في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

حضر جلسة المباحثات، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي.

كما حضرها من الجانب المصري، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية مصطفى شريف، وزير الخارجية سامح شكري، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري الدكتورة هالة صدقي، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، وسفير مصر لدى المملكة ناصر حمدي.